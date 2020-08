Crescono i contagi in Spagna, Italia, Grecia e Croazia

ROMA / MADRID / ZAGABRIA / ATENE - I casi di coronavirus hanno recentemente ripreso a crescere in diversi Paesi, anche in alcuni considerati come papabili mete per effettuare le proprie vacanze.

Mentre la Spagna è già stata inserita dalla Confederazione nella lista dei Paesi a rischio, bisogna fare attenzione anche alla situazione in crescita per quel che riguarda Italia, Grecia e Croazia.

Le preoccupazioni si notano anche su suolo italiano, vista la nuova ordinanza firmata ieri dal Ministro della Salute, che prevede il tampone entro 48 ore per chi rientra (tra altri) da Spagna, Grecia, Croazia e Malta.

Italia - Salgono ancora i contagi per coronavirus e per la prima volta da settimane superano i 500 in 24 ore: sono 523 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del Ministero italiano della Salute, mentre erano stati 481 ieri. Complessivamente sono 252'235 le persone che hanno contratto il virus.

In calo invece il numero delle vittime: 6 in più rispetto a mercoledì che portano il totale a 35'225, mentre ieri l'incremento era di 10. Tra le regioni solo la Valle d'Aosta non fa registrare nuovi casi mentre i maggiori incrementi si registrano in Veneto (+84), Lombardia (+74), Liguria (+63) e Sicilia (+42).

55 sono invece le persone in terapia intensiva (erano 53 ieri) e 786 quelle ricoverate con sintomi, 7 in più di ieri (erano 779). I pazienti in isolamento domiciliare sono invece 13.240, rispetto a mercoledì 281 in più. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 51'188 tamponi, circa 1'500 in meno rispetto al giorno precedente.

Croazia - Il balzo dei nuovi di contagi da coronavirus nei giorni scorsi in Croazia «va interpretato anche tenendo conto che il Paese in questo momento ha tra il 20 e il 25% in più di persone che vi soggiornano rispetto agli altri mesi dell'anno, dato che ad oggi ci sono circa 830 mila turisti sulla costa adriatica croata». Lo ha affermato in un'intervista alla tv pubblica HTV il ministro degli Interni croato, Davor Bozinovic, che è capo dell'Unità di crisi della Protezione civile.

Ieri la Croazia ha registrato 130 nuovi contagi, numero secondo solo ai dati dell'11 luglio quando i positivi al Covid-19 erano stati 140, mentre in media tra giugno e luglio se ne erano registrati tra i 30 e i 60 al giorno.

Interrogato sulla possibilità che alcune informazioni, circolate sulla stampa estera, di turisti contagiati al rientro dalle vacanze in Croazia possano essere anche parte di campagne di altri Paesi nella battaglia per accaparrarsi il maggior numero di turisti, il ministro non ha escluso questa ipotesi. «Certo che tutti stanno lottando per ogni turista, come anche per far rimanere i propri connazionali nei rispettivi Paesi, per far sì che non spendano i loro soldi all'estero», ha osservato Bozinovic.

Grecia - La Grecia è entrata formalmente nella temuta seconda ondata di pandemia da coronavirus. Lo ha confermato al Guardian uno dei massimi esperti delle malattie infettive del Paese.

Dopo aver registrato il numero più alto di diagnosi positive - un record di 203 casi domenica scorsa - il Paese ha raggiunto una fase critica nella sua capacità di contenere l'ulteriore diffusione del virus. «Possiamo dire che la Grecia è entrata formalmente in una seconda ondata di epidemia. Questo è il punto in cui potremmo vincere o perdere la battaglia», ha detto Gkikas Magiorkinis, assistente professore di epidemiologia all'università di Atene.

Secondo l'ex ricercatore della Università di Oxford, ora nel pool di scienziati esperti nel governo greco, il virus avrà un'impennata di 350 casi al giorno se il «consistente aumento» continuerà senza sosta, scrive il Guardian.

Spagna - La Spagna, già nella lista svizzera dei Paesi a rischio, ha segnalato 2'935 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato che include l'aggiornamento dei dati di una comunità autonoma che mancava ieri.

Lo ha affermato il Direttore del Centro per le emergenze sanitarie, Fernando Simón, nella sua conferenza stampa riportata dal Mundo. «Continuano ad aumentare nei casi diagnosticati, ma è un aumento graduale che permette l'attuazione di misure di controllo in modo più serio e controllato. Abbiamo una percentuale molto alta di persone asintomatiche, poco più del 50%, il che ci assicura che stiamo rilevando molti casi in anticipo», ha detto.

Sono stati riportati anche 26 decessi nelle ultime ore, quindi il numero totale dei decessi dall'inizio della pandemia è ora pari a 28'605. Va ricordato che questa cifra esclude i decessi nelle case di cura e quelli che hanno mostrato sintomi compatibili con il Covid-19, ma senza sottoporsi al test diagnostico.