Covid a scuola, la prima chiude dopo meno di una settimana

BERLINO - A neanche una settimana dall'inizio dell'anno scolastico, avviatosi lunedì scorso in Germania, una scuola di Berlino ha già deciso di chiudere i battenti a causa dei contagi da coronavirus.

Stando alla Berner Zeitung, sono già sette gli istituti - situati in quattro quartieri - ad aver registrato casi (singoli) di contagio, che hanno reagito principalmente mettendo in quarantena gruppi di studenti o classi.

Mascherine: sì a scuola, ma non al banco - Intanto, proprio oggi in cancelleria, Angela Merkel incontra la leader dell'SPD Saskia Esken e diversi ministri dell'Istruzione dei Laender, per fare il punto della situazione. La gestione del settore fa capo alle regioni, e nella città-Stato di Berlino il senato locale ha deciso di far ripartire le lezioni, abolendo perfino la regola del distanziamento in aula. Gli scolari sono tenuti però a portare la mascherina all'interno degli edifici scolastici (ma non quando si trovano seduti ai banchi).

Politica e polemica - La disinvoltura della politica locale ha sollevato pareri discordanti e polemiche. Il sindacato del settore GEW ha fatto presente che sarebbe stato meglio ripartire alternando lezioni in presenza e online, mantenendo la divisione in gruppi, come accadeva nel mese di giugno.

In Germania, il Covid ha ricominciato a diffondersi in modo preoccupante, con oltre mille nuovi casi di contagio al giorno dall'inizio di agosto. Oggi sono 1'445, stando ai dati del Robert Koch Institut; mentre a Berlino sono stati riportati 125 positivi in più, rispetto al giorno precedente.