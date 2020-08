«Odiosa, pericolosa, un disastro». Trump attacca subito Kamala Harris

WASHINGTON - Kamala Harris, senatrice afroamericana classe 1964 per lo stato della California, è stata scelta da Joe Biden come candidata alla vicepresidenza. E l'attuale presidente americano Donald Trump non ha perso tempo, mettendola subito al centro del suo personalissimo mirino.

Dicendosi «sorpreso» dalla decisione del suo avversario, Trump ha usato termini come «odiosa», «irrispettosa» e «la peggiore» nel descriverla, rievocandone anche i dibattiti durante le primarie, a tu per tu con lo stesso Biden.

«Molti pensano che sia una scelta pericolosa», ha dichiarato l'attuale presidente ai microfoni di Fox News, aggiungendo che la senatrice democratica intende «alzare le tasse» e «liberarsi del secondo emendamento» della Costituzione americana. «Niente più armi per proteggersi», ha incalzato, convinto che Harris sia «un guaio» anche per il settore della Difesa, perché «vuole tagliare le spese per i militari e i veterani».

Nelle previsioni, il "commander-in-chief" statunitense parla anche di petrolio e fracking e delle posizioni avverse dei suoi sfidanti. «Questo vuol dire che non possono vincere in Texas. Né in Pennsylvania, né in Oklahoma o in North Dakota - tutti Stati in cui nel 2016 trionfò Trump - e in molti altri Stati», ha detto.

Disastro o paura? - Trump non esita a definire «un disastro» l'ipotesi di un approdo di Harris alla Casa Bianca, nonostante in passato l'abbia sostenuta in prima persona. Stando ad alcune fonti informate - citate dalla CNN - diversi consulenti della campagna di Trump avrebbero preferito che Biden scegliesse un altro "compagno" di ticket per la corsa alla Casa Bianca.

La preoccupazione principale è che la Harris possa distogliere l'attenzione di Trump, deviando dalla strategia elettorale del suo entourage e facendo emergere i suoi tratti più razzisti e sessisti nel momento cruciale di una campagna, già molto complicata dalla gestione dell'emergenza coronavirus oltreoceano.