Molestie di strada? Da oggi è un reato

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

ROMA - Il presidente del Costa Rica, Carlos Alvarado, ha promulgato oggi una legge che definisce il reato di molestie sessuali di strada e punisce i trasgressori con multe e pene detentive.

Dopo aver firmato la legge, il presidente Alvarado ha affermato che si tratta di un grande cambiamento normativo per il Paese, che aiuterà a proteggere principalmente le donne, in modo che viaggino libere da molestie sessuali, che si sentano sicure e libere come avrebbero sempre dovuto essere.

«Per gli uomini è un segnale a esercitare una nuova mascolinità che rispetti l'integrità delle donne», ha detto. Questa legge definisce il crimine di molestie sessuali di strada come «tutte le condotte con connotazione sessuale e di natura unidirezionale, senza il consenso o l'accettazione della persona a cui è diretta, con il potenziale di causare fastidio, disagio, intimidazione, umiliazione, insicurezza, paura e offesa, che generalmente proviene da una persona sconosciuta al destinatario e che si svolge in spazi pubblici o di pubblico accesso».

La legge prevede che la "persecuzione" in spazi pubblici o in un mezzo di trasporto con connotazioni sessuali venga punita anche con una pena detentiva da 8 mesi a 1 anno. La masturbazione o esibizionismo in luoghi pubblici sono sanzionati con multe o il carcere da 6 mesi a un anno.

È prevista inoltre una condanna da 10 mesi a un anno di reclusione a chiunque registri un video di un'altra persona con connotazioni sessuali, e la pena è estesa a tre anni di reclusione se quel materiale audiovisivo viene distribuito.

In base alla legge, sono considerati aggravanti le situazioni in cui la vittima sia minorenne, anziana o disabile, o se l'autore del reato è recidivo. Le forze dell'ordine avranno il dovere di intervenire d'ufficio in situazioni di molestie sessuali di strada, e avranno la funzione di garantire l'integrità delle vittime e il loro diritto all'accesso alla giustizia, nonché quello dei loro accompagnatori e testimoni se ce ne sono.