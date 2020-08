Un morto e dozzine di feriti negli scontri dopo il voto

MINSK - Un morto, dozzine di feriti e almeno 200 arresti. È il bilancio, ancora parziale, della notte di scontri in Bielorussia a seguito del risultato delle elezioni. Lo fa sapere il centro per i diritti umani Viasna, citato da vari media russi.

Secondo i dati preliminari resi pubblici dalla Commissione Elettorale Centrale, il presidente in carica Alexander Lukashenko, al potere da 26 anni, ha vinto con l'80,23% dei consensi. La sua principale concorrente, Svetlana Tikhanovskaya, ha ottenuto il 9,90%. Gli altri tre candidati hanno ottenuto meno del 2% dei voti. Ma l'opposizione contesta questi risultati.

«Un partecipante alle proteste che hanno avuto luogo ieri sera a Minsk è morto», recita una dichiarazione pubblicata sul sito web del centro per i diritti umani Viasna. Secondo gli attivisti, il giovane ha subito una lesione cerebrale letale dopo essere stato investito da un veicolo speciale sul viale Pobediteley. I paramedici, che si sono precipitati sul posto, non sono riusciti a salvarlo.

«Decine di persone ferite durante le manifestazioni sono ricoverate negli ospedali di Minsk», dice Viasna. «È noto che due reparti di un ospedale militare sono pieni di pazienti feriti. Inoltre, i feriti sono alloggiati nell'ospedale d'emergenza e nell'ospedale n. 6 di Minsk», ha detto un attivista a Interfax.

Tikhanovskaya: «I risultati contraddicono la realtà» - «I risultati delle elezioni riportati dalla Commissione centrale elettorale contraddicono la realtà e sono completamente in contrasto con il buonsenso», ha detto la portavoce di Svetlana Tikhanovskaya, Anna Krasulina, ripresa dall'agenzia Interfax.

Lo Stato minaccia «tra gli 8 e i 15 anni dietro le sbarre»- Il Comitato investigativo bielorusso ha nel frattempo avviato procedimenti penali per le proteste. Lo ha detto il capo del comitato Ivan Noskevich, citato dall'agenzia di stampa BelTA. «Tutte le azioni illegali hanno comportato violenze contro agenti di polizia, decine dei quali sono stati feriti», ha dichiarato Noskevich.

«La pena per tali azioni è tra 8 e 15 anni dietro le sbarre», ha detto Noskevich. Il funzionario ha sottolineato che coloro che sono interessati a disordini di massa usano il pubblico «come mezzo per raggiungere i loro obiettivi». «Vi chiedo di non soccombere alle provocazioni e agli inviti a violare l'ordine pubblico. Le forze dell'ordine prenderanno tutte le misure possibili per proteggere l'ordine costituzionale», ha sottolineato.

Putin si congratula con Lukashenko - Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con Alexander Lukashenko per la vittoria riportata. Lo riferisce la Tass.











keystone-sda.ch / STR