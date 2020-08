Beirut, occupato il ministero degli esteri

BEIRUT - Manifestanti hanno assaltato la sede del ministero degli esteri a Beirut, hanno rimosso la foto del presidente della Repubblica Michel Aoun e l'hanno distrutta gettandola a terra. Le immagini in diretta di questo assalto provengono dalla tv libanese al Jadid che trasmette in diretta. "Vai via! Vai via!", gridano gli assalitori riferendosi al capo dello Stato.

Intanto il premier libanese Hassan Diab parlerà alla nazione in diretta tv dal palazzo del governo a Beirut alle 19:30 locali (le 18:30 in Svizzera). Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro, citato dai media di Beirut. Commentatori libanesi non escludono che Diab possa annunciare le sue dimissioni, ma non ci sono ancora conferme ufficiali in questo senso.