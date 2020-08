Un arcobaleno, poi il tricolore salutano il nuovo ponte

GENOVA - Pioveva a dirotto, poco meno di due anni fa, quando 43 persone persero la vita a causa del crollo del Ponte Morandi. E sembrava potesse essere così anche oggi per l'inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio. Invece a pochi minuti dall'inizio della cerimonia ecco, nel cielo ligure, spuntare un arcobaleno. Poi le nuvole diradarsi, quasi a voler aprire la via alle Frecce Tricolori, giunte anch'esse a salutare il nuovo viadotto.

È poi cominciato con l'inno di Mameli il battesimo del nuovo ponte sul Polcevera, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

«Una ferita che non si rimargina» - In precedenza, Mattarella ha avuto un incontro privato con il Comitato dei familiari delle vittime del crollo di Ponte Morandi. I familiari erano stati invitati a partecipare alla cerimonia di inaugurazione, ma aveva opposto il rifiuto perché ritenevano che l'evento prendesse un indirizzo troppo festoso.

«Ci tenevo a incontravi prima della cerimonia del Ponte per sottolineare pubblicamente e in maniera evidente che la ferita non si rimargina, che il dolore non si dimentica e che la solidarietà non viene meno in alcun modo. E condivido la vostra scelta di vederci in prefettura e non sul ponte, non perché l'inaugurazione non sia importante. Lo è per la città naturalmente. Ma perché quest'incontro è un'occasione raccolta, non di frastuono», ha detto il presidente della Repubblica.

«Forza e leggerezza» - La cerimonia è entrata nel vivo con la lettura dei nomi delle 43 vittime. In seguito ha preso la parola il premier Giuseppe Conte: «Questo Ponte ci restituisce un'immagine di forza e anche di leggerezza. È un'opera mirabile frutto del genio italico, di una virtuosa collaborazione tra politica, amministrazione locale, impresa e lavoro».

