Donald Trump torna a parlare della pandemia

WASHINGTON - Il Presidente Donald Trump ha avvertito che la situazione legata alla pandemia di coronavirus negli USA peggiorerà ancora prima di poter migliorare.

«Non mi piace dirlo, ma le cose stanno così», ha detto Trump durante il suo primo briefing con la stampa sull'emergenza Covid-19, dopo un periodo di due settimane nel quale ha omesso di discutere la crisi sanitaria che sta colpendo il Paese.

In una conferenza stampa di circa 30 minuti, Trump ha ribadito nuovamente che il «virus cinese» scomparirà e ha insistito sul fatto che la risposta americana alla pandemia è stata "molto meglio" rispetto a quella di altri Paesi.

In seguito, ha chiesto a tutti di indossare una mascherina quando la distanza fisica non è possibile. «Che piaccia o no le mascherine hanno un impatto», ha detto, aggiungendo che anche lui si sta abituando a portarla.

Trump si è presentato da solo alla conferenza, senza essere accompagnato dagli esperti sanitari che compongono la task force per il coronavirus della Casa Bianca. Per quanto riguarda il dottor Anthony Fauci, l'esperto ha detto alla CNN che non era stato invitato a partecipare.

Alla domanda sul perché, Trump ha dichiarato che un altro degli esperti della task force (la dott.ssa Deborah Birx), si trovava lì fuori ad ascoltare.