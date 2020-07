Lombardia: da mercoledì mascherina obbligatoria all'aperto solo se non c'è la distanza

MILANO - In Lombardia, da mercoledì 15 luglio la mascherina sarà obbligatoria all'aperto solo se non si potrà rispettare la distanza sociale. Fino ad allora rimane necessario portarla sempre quando fuori casa.

È quanto prevede la nuova ordinanza regionale che sarà firmata domani dal presidente Attilio Fontana, che recepisce le indicazioni del comitato tecnico-scientifico riunito questo pomeriggio in Regione.

Resta, anche dopo il 15 luglio, l'obbligo per i luoghi pubblici chiusi e i mezzi di trasporto.

In Lombardia 94 nuovi casi: più della metà del totale nazionale - Dei 169 casi di coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore in tutta Italia, 94 si sono registrati in Lombardia, pari al 55,6%. I morti nella regione sono nove (ieri erano stati otto). Dei nuovi casi positivi, 27 sono emersi in seguito ai test sierologici e 22 sono debolmente positivi. Lieve calo dei ricoverati in terapia intensiva, trenta in tutto, uno in meno rispetto a ieri, mentre aumentano i pazienti non in terapia intensiva, che sono 168, otto in più rispetto a ieri. In aumento anche il numero dei guariti/dimessi: in Lombardia sono 78, per un totale di 70'375.