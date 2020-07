Si lancia da un van in corsa per evitare la quarantena obbligatoria

HONG KONG - Una rocambolesca fuga... fallita. Un uomo proveniente dalla Corea del Sud ha tentato di evitare la quarantena lanciandosi da un veicolo in corsa, ma è stato presto ritrovato.

Lo ha riportato il South China Morning Post. L'uomo, di 39 anni, è arrivato in città giovedì e stava venendo trasportato dalla polizia al campo di quarantena di Fo Tan quando è saltato dal veicolo in movimento.

Non era la prima volta che l'uomo tentava la fuga per non sottostare ai giorni d'isolamento: aveva infatti precedentemente lasciato la quarantena obbligatoria all'hotel Yau Ma Tei e all'ospedale Queen Elizabeth, senza permesso. È stato il terzo tentativo di fuga in meno di 24 ore.

Lanciandosi dal furgone l'uomo è rimasto leggermente ferito, ed è dunque stato trasportato al Prince of Wales Hospital per gli accertamenti del caso.

L'uomo, per il momento, non è comunque stato arrestato. A Hong Kong, lo ricordiamo, la violazione di un ordine di quarantena può comportare fino a sei mesi di carcere e una multa fino a 25'000 dollari. Il mese scorso un 58enne è stato condannato a quattro settimane di carcere a Sha Tin Court per aver violato la quarantena obbligatoria.