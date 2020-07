Coronavirus: il Messico supera l'Italia per numero di decessi

CITTÀ DEL MESSICO - La pandemia non accenna a fermasi. In particolare oltre oceano, dove i contagi stanno aumentando drammaticamente. Come pure le morti legate al Covid-19. È il caso del Messico, che nelle scorse ore ha superato le 35'000 vittime (per la precisione sono 35'006, secondo le informazioni delle autorità sanitarie locali). A livello mondiale, il paese si piazza così quarto per numero di decessi.

Per quanto riguarda i contagi, attualmente in Messico se ne contano quasi 300'000, come si evince dai più recenti dati della Johns Hopkins University di Baltimora. Ma i casi potrebbero essere molti di più, in quanto sono pochi i tamponi che vengono effettuati (si parla di 4,83 test per mille abitanti, mentre in Germania sono 76,1).