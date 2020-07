Coronavirus: negli Stati Uniti torna a salire il numero delle vittime

WASHINGTON - Non solo una lunga scia di record giornalieri sui nuovi casi di contagio: ora negli Stati Uniti comincia a salire di nuovo anche il numero dei decessi legati al coronavirus. Un campanello d'allarme che segnala la possibile fine di mesi di declino nel numero totale delle vittime.

Nell'ultima settimana, secondo i dati ufficiali, la media è salita a 608 decessi al giorno, contro i 407 d'inizio luglio. A metà aprile la media era di 2.200 al giorno, ma c'era il focolaio di New York.

Mercoledì in Texas c'è stato un balzo di 119 morti, in Arizona di oltre 200. Record giornalieri anche in Florida, Mississippi e Tennessee. In totale dall'inizio della pandemia i morti in Usa sono oltre 133 mila.