Affascinati dal potere. Quelli strani che ci provano a candidarsi

Tutti i cittadini hanno diritto ad avanzare la loro candidatura a una carica politica, vale in tutti i paesi democratici, e dunque anche negli States. Ma è anche vero che il ruolo di presidente degli Stati Uniti d’America va a braccetto con quello di “uomo più potente della terra”. Quindi chi riesce a conquistare l’ambito seggio va guardato certo con rispetto, ma anche con preoccupazione.

Un rapper candidato alla Casa Bianca

Ha suscitato entrambe la discesa in campo a sorpresa del rapper americano Kanye West, che ha infine concretizzato una volontà già espressa, con un post social: «Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti». Artista di fama internazionale, marito della socialite Kim Kardiashian ha già incassato l’appoggio di un altro “strambo e famoso”: Elon Musk.

Due outsider che ce l'hanno fatta

Del resto se vogliamo prendere in considerazione tutte le candidature che all’apparenza sembravano folli non possiamo lasciare fuori dall’elenco quella dell’attuale presidente in carica. Donald Trump, prima di arrivare alla Casa Bianca, non è stato solo un imprenditore ma è stato anche e soprattutto una personalità televisiva. Non bisogna andare troppo indietro nel tempo per scoprire un altro outsider dal mondo dello spettacolo: l'attore di fama Ronald Reagan, rimasto in carica per due mandati dal 1981 al 1989.

Quei candidati che più strani non si può

Ma ci sono anche quelli che non ce l’hanno fatta. E anche qui la lista di “weirdos” (bizzarri, ndr.) è piuttosto lunga. A contendere la presidenza a Trump nel 2016 c’è stato anche Vermin Love Supreme, artista americano, noto per indossare uno stivale come capello e per il gigantesco spazzolino da denti che porta sempre con sé. Andando solo di un'elezione indietro troviamo invece nella lista dei candidati anche Jonathon Sharkey, ma in questo caso giova ricordare il suo “nome di battaglia”: Albert The Impaler. Starkey è un ex-wrestler che si è candidato più volte alla presidenza e descrive sé stesso come un vampiro. Il suo programma politico è incentrato sulla riforma della giustizia e in particolare sulla volontà di torturare e impalare (di persona) i criminali. Bisogna andare un po’ più indietro nel tempo, invece, per Gabriel Green candidato alle presidenziali nel 1960 e nel 1970 con una programma incentrato sul riuscire a entrare in contatto con gli extraterrestri. Molto più famosa è invece la storia dell'allevatore di fiere Joseph Exotic, reso celebre dalla docuserie di Netflix “Tiger King”, candidatosi nel 2016 ricevendo 962 voti.