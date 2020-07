Mascherina obbligatoria in Catalogna anche se c'è la distanza sociale

BARCELLONA - L'uso della mascherina sarà obbligatorio da domani in tutta la Catalogna, anche se verrà rispettata la regola del distanziamento sociale: lo ha reso noto in Parlamento il presidente della Generalitat, Quim Torra, secondo quanto riporta El Pais.

Questa mattina, il ministro della Sanità, Salvador Illa, si era mostrato favorevole alla misura: «La mascherina è già obbligatoria se non c'è una distanza sufficiente. Non mi sembra male che la Generalitat rafforzi questa misura», aveva detto a Catalogna Radio sottolineando che a livello nazionale sono attivi ancora 67 focolai.

Stretta anche in Austria - Continuano a salire i casi di Covid in Austria. Nelle ultime 24 ore si sono aggiunti 92 contagi, smentendo la flessione di ieri (+56). L'Alta Austria ieri ha reintrodotto l'obbligo di mascherina in negozi, uffici pubblici e ristoranti.

Da oggi la mascherina torna obbligatoria anche in Carinzia nei centri turistici dalle 21 alle 2 di notte. Secondo l'assessore Sebastian Schuschnig gli appelli al senso civico non sono stati accolti. «Velden non deve diventare un Ischgl estivo», ha detto in riferimento al focolaio nel centro sciistico tirolese.