Trump esulta: «Il tasso di mortalità è sceso di dieci volte!»

WASHINGTON - «Il tasso di mortalità è sceso di dieci volte!»: lo ha twittato il presidente statunitense Donald Trump riferendosi ai decessi provocati negli Usa dal coronavirus.

Nella notte aveva criticato il virologo Anthony Fauci. «Nel nostro Paese siamo in un buon posto, non sono d'accordo con lui», ha detto Trump, in un'intervista, replicando alle parole di Fauci che ha suonato l'ennesimo allarme coronavirus per gli Usa.

«Il dottor Fauci aveva detto non indossate le mascherine e ora dice d'indossarle, e aveva detto di non chiudere alla Cina mentre io l'ho fatto ugualmente. Non ho ascoltato i miei esperti e ho vietato l'ingresso alla Cina. Se non l'avessi fatto - ha aggiunto il presidente Usa - oggi staremmo peggio. E invece abbiamo fatto un buon lavoro».

Parole che giungono mentre gli Usa fanno registrare il nuovo record di casi: 60.209 nelle ultime 24 ore secondo i dati della Johns Hopkins University forniti nella notte. In totale i casi di contagio in Usa sono oramai quasi tre milioni: 2.991.351. Le vittime dall'inizio della pandemia sono 131.362.