Coronavirus, i contagi sono ora 10 milioni

I casi globali di Covid in tutto il mondo fluttuano ormai attorno ai 10 milioni.

Per il sito worldometers siamo già oltre, mentre per il conteggio della Johns Hopkins siamo invece (in questo esatto momento) appena sotto: 9'984'111 casi.

Per quanto riguarda le vittime, entrambe le fonti concordano che i decessi sono ormai mezzo milione. La pandemia continua infatti a mantenere la sua atroce presenza in diverse parti del globo.

Gli Stati Uniti restano in testa a questa triste graduatoria, con oltre 2,5 milioni di casi e 125mila vittime, sempre secondo la Johns Hopkins University. Ma anche nel Sud del continente americano la situazione resta tesa.

I contagi continuano infatti a crescere, in America latina nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 63'000 unità, mentre i decessi sono stati 2'500. Il Brasile resta il Paese della zona più colpito, e il secondo più coinvolto a livello globale. Oltre a questo, il Brasile è anche lo Stato con un aumento più marcato, sia di casi (+38'000) che di decessi (+2'506) nelle ultime 24 ore.

Al terzo posto la Russia, con 620'000 contagi e 9'000 decessi, e al quarto posto l'India, che preoccupa parecchio per l'estensione del virus in tutto il Paese, e non in determinate città.

La Cina, dove è stata in primis rilevata la presenza del coronavirus, ha registrato 83'500 contagi e 4'600 decessi.