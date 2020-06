Anthony Fauci smentisce Donald Trump: gli Usa faranno più tamponi (e non meno)

WASHINGTON - «È il contrario, faremo più test non meno test». Così Anthony Fauci risponde, durante l'audizione oggi alla Camera Usa, alla domanda di un deputato riguardo alle dichiarazioni di Donald Trump riguardo alla riduzione del troppo alto di test per il coronavirus considerato da lui la causa del fatto che gli Stati Uniti è il Paese con più casi al mondo.

A una domanda diretta, il virologo, che fa parte della task force della Casa Bianca per combattere il coronavirus, ha detto che non gli è mai stato ordinato di rallentare il numero di test. Fauci ha poi espresso, come ha fatto anche il direttore dei Cdc, preoccupazione per il fatto che, mentre in alcune zone come New York City si registra una diminuzione delle infezioni, vi è invece un aumento in altre regioni. «Il prossimo paio di settimane sarà critico per affrontare questo picco in Florida, Texas, Arizona», e altri stati.

La questione afroamericana - Fauci ritiene inoltre che il razzismo istituzionalizzato sia un fattore che ha contributo all'elevato numero di vittime afroamericane dell'epidemia di Covid 19.

«Ovviamente la comunità afroamericana ha sofferto per il razzismo per moltissimo tempo. E non posso immaginare che non abbia contribuito alle condizioni in cui si trovano dal punto di vista economico e altri punti di vista», ha risposto il virologo alla domanda di un deputato democratico che gli chiedeva se ritenesse se il razzismo fosse un fattore. «Così la mia risposta è sì», ha aggiunto Fauci.