Coronavirus: arrivano le clausole di non responsabilità in caso d'infezione

WASHINGTON - Dopo settimane di restrizioni più o meno rigide, sempre più uffici ed esercizi commerciali stanno riaprendo in tutti gli Stati Uniti tra mille precauzioni per ridurre il rischio di contagio da nuovo coronavirus. Per evitare di essere querelati nel caso in cui, nonostante tutto, qualcuno si infetti, molti commerci e datori di lavoro stanno però chiedendo a clienti e dipendenti di firmare delle dichiarazioni di non responsabilità.

Il fenomeno, riferisce Time, interessa in particolare piccoli esercizi commerciali come saloni di parrucchiere e palestre, in cui è particolarmente difficile garantire le distanze sociali. Tocca tuttavia anche istituzioni ben più grandi, come per esempio la Borsa di New York.

Come riporta il settimanale, la richiesta di firmare simili clausole di limitazione di responsabilità è più frequente in quegli Stati - la stragrande maggioranza - che non prevedono limiti agli obblighi di esercenti e datori di lavoro di farsi carico delle conseguenze del Covid-19. Utah, North Carolina, Oklahoma, Arkansas e Alabama, invece, hanno già creato eccezioni ad hoc.

«È una situazione nuova. È difficile sapere come i tribunali statali giudicheranno queste dichiarazioni di non responsabilità», commenta Hugh Baran, avvocato presso il National Employment Law Project, associazione che si spende in favore dei lavoratori. «Per un collaboratore si tratta di una scelta terribile - aggiunge -. Se firmi, rinunci potenzialmente alla tua facoltà di ricorrere alla giustizia. Se ti rifiuti, temi di poter perdere il lavoro».

Le clausole di non responsabilità sono generalmente valide nella maggior parte degli Stati americani, ma non è chiaro come ciò si concilierà con gli obblighi di tutela della salute dei dipendenti che vigono in molte giurisdizioni. Il timore, secondo alcuni commentatori, è inoltre che la firma di simili documenti possa esentare gerenti e datori di lavoro dall'introdurre misure di protezione raccomandate dai protocolli come barriere in plexiglas e mascherine.