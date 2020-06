In Italia 303 nuovi contagi: l'85% è in Lombardia

ROMA - Cala ancora il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 303 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 338. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 259 in più, pari al 85,5% dell'aumento odierno in Italia. Il numero dei casi totali è arrivato a 237'290.

Oltre alla provincia di Bolzano sono otto le Regioni in cui non si registrano nuovi contagi: Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

I guariti e i dimessi nella vicina penisola per il coronavirus sono saliti a 177'010 con un incremento rispetto a ieri di 640. Domenica l'aumento era stato di 1'505, indica la Protezione Civile.

Le vittime registrate nelle ultime 24 ore sono 26, in calo rispetto a ieri quando sono state 67. Era dal 28 di febbraio che non si registrava un numero così basso di morti: quel giorno furono 21 mentre il giorno dopo furono 29. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 8 mentre ieri erano state 21. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34'371.

I malati di coronavirus in Italia sono 25'909, 365 meno di ieri, quando il calo era stato di 1'211, aggiunge la Protezione Civile