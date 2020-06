Gli innamorati possono tornare alla Casa di Giulietta

VERONA - A Verona è stato riaperto al pubblico questa mattina il cortile della Casa di Giulietta. Attualmente è consentito l'accesso di 20 persone alla volta con ingresso e uscita separati.

Nei prossimi giorni sarà aperta anche la Casa con il celebre balcone, per un totale di 60 accessi complessivi. I primi visitatori sono arrivati oggi da Bergamo, Ferrara e Bassano del Grappa (Verona), con famiglie e persone subito in coda fuori dal cortile.

«È un'altra bella giornata, in tutti i sensi - ha commentato il sindaco di Verona, Federico Sboarina -. Questa mattina c'era gente in fila per entrare all'Arena e oggi riapriamo un altro simbolo della città come il Cortile di Giulietta».