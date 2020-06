Raddoppiano i tamponi, non i nuovi casi

ROMA - La pandemia ha insegnato a ragionare per tendenze settimanali piuttosto che con i numeri delle singole giornate. Quanto emerge dal bollettino odierno della Protezione Civile non può però che portare ottimismo in ottica di evoluzione del contagio.

Nelle ultime 24 ore sono infatti stati registrati 283 casi, un dato in linea con quello di ieri (280) nonostante un numero quasi doppio di tamponi effettuati (55'003 contro 27'112). Oltre la metà dei nuovi casi positivi rilevati riguarda la Lombardia (+192), che conta al momento 18'297 contagi.

Il numero di casi positivi a livello nazionale è invece di 32'872, il che significa che nelle ultime 24 ore sono state registrate altre 1'858 guarigioni.

I nuovi decessi segnalati sono invece 79 (47 in più effettivi rispetto a ieri e altri 32 relativi a periodi precedenti e non conteggiati dalla regione Abruzzo), per un totale che ha superato la soglia delle 34mila unità dall'inizio dell'emergenza.