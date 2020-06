È l'ora dell'ultimo saluto a George Floyd

HOUSTON - Ha avuto inizio a Houston, in Texas, l'ultima cerimonia funebre in memoria di George Floyd, il 46enne afro-americano ucciso il 25 maggio scorso durante un fermo di polizia a Minneapolis. La celebrazione si tiene alla Fountain of Praise Church alla presenza di circa 500 invitati e in live streaming sul sito del luogo di culto (sotto).

Nel pomeriggio (in serata in Svizzera), la salma di Floyd sarà traslata per l'estremo saluto in forma privata al cimitero di Pearland, a sud della città in cui il 46enne ha trascorso buona parte della sua vita. Qui, sarà tumulata accanto alla madre. Lungo il percorso che porta al campo santo, le autorità hanno disposto delle transenne per permettere alle migliaia di persone attese di rendere un ultimo saluto a Floyd.

La morte per soffocamento del 46enne ha provocato proteste contro il razzismo e la brutalità della polizia americana negli Stati Uniti e in molti altri Paesi.

Keystone