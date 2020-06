Al via il test per capire la potenzialità di diffusione del virus nelle scuole

LONDRA - In Inghilterra sta per iniziare uno studio per valutare la presenza del Covid-19 nelle scuole, dall'asilo alle superiori, e per stabilire il loro ruolo nella diffusione della pandemia.

Lo ha annunciato il Ministro della Salute inglese, secondo cui verranno condotti sia test sierologici sia tamponi.

La ricerca in una prima fase verrà condotta su 100 scuole in tutto il Paese, di cui 15 a Londra, che effettuano le lezione anche d'estate. In ogni istituto verranno condotti su base volontaria almeno 200 test sia agli allievi che al personale.

Alcune scuole, spiega il comunicato del ministero, sono state riaperte la scorsa settimana, mentre gli studenti delle secondarie torneranno sui banchi dal 15 giugno. In generale, ricorda la nota, i bambini contagiati sono asintomatici.

Questa ricerca, nell'ambito della sorveglianza, cercherà di comprendere meglio i tassi di trasmissione nei bambini e negli adulti nelle scuole, verificando se hanno avuto contatti con il virus.

«Un pilastro critico della nostra strategia contro il Covid-19 è la sorveglianza: vogliamo analizzare dei settori della popolazione per capire la diffusione del virus in determinati luoghi, specialmente nelle persone che potrebbero non avere sintomi».