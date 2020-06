La Cina reagisce alle accuse: «Informati tutti immediatamente»

Giornalista in formazione

elaborata da Robert Krcmar

PECHINO - La Cina ha reso noto oggi di avere informato immediatamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sullo scoppio dell'epidemia, diventata poi pandemia, nel Paese.

Lo ha riportato la Cnn. La notizia è contenuta in un rapporto pubblicato dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato sulle azioni intraprese da Pechino per far fronte al virus: oltre all'Oms, scrive l'ufficio, sono stati «informati immediatamente» anche i «Paesi e le organizzazioni regionali interessate».

Il rapporto aggiunge che la Cina «ha condiviso l'intera sequenza del genoma e specifici primer e sonde per il rilevamento del Covid-19, e ha regolarmente informato l'Organizzazione mondiale della sanità ed i Paesi interessati» sulla pandemia. Il documento sottolinea inoltre che l'8 gennaio la Commissione sanitaria nazionale «ha confermato in via preliminare che il nuovo coronavirus era l'agente patogeno dell'epidemia».

Pechino, poi, ha aggiornato l'Oms su base quotidiana dall'11 gennaio, condividendo con l'organizzazione la sequenza del genoma il giorno successivo.

Così le autorità cinesi respingono le accuse venute a galla con la pubblicazione dell'inchiesta realizzata dall'Associated Press negli scorsi giorni.