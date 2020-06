Risalgono i contagi in Italia: 518 nelle ultime ventiquattro ore

ROMA - Risalgono i contagi in Italia. È di 234.531 il numero complessivo di casi di coronavirus, con un incremento rispetto a ieri di 518 casi, quando si era registrata una crescita di 177. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti.

Tre su quattro in Lombardia - In Lombardia i nuovi contagiati sono 402 in più, pari al 77,6% dell'aumento odierno in Italia. Nella regione che confina con il Ticino sono stati eseguiti 19'389 tamponi, il 2.1% dei quali ha dato esito positivo. I ricoverati in terapia intensiva sono 120 (-5), mentre negli altri reparti sono ricoverate 2'960 persone (+6). A questo punto il numero totale di tamponi realizzati supera gli 800mila mentre i contagiati sono 89'928.

Morti in lieve calo - Le vittime del coronavirus nelle ultime ventiquattro ore sono 85, in lieve calo rispetto alle 88 di ieri. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 21, mentre ieri erano 29. I morti complessivi salgono così a 33'774. Dai dati della Protezione Civile emerge che ci sono 9 regioni senza vittime: Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata