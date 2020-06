In Italia nuovi contagi in calo a +177

ROMA - È di 234'013 il numero complessivo dei contagiati per il coronavirus in Italia dall'inizio della pandemia, con un incremento rispetto a ieri di 177 casi. Il dato è in calo rispetto a ieri, quando si era registrato un aumento di 321 unità. In Lombardia i nuovi contagi sono 84, in diminuzione rispetto a ieri, quando erano 237.

In tutto il Paese, i decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 88 (di cui 29 in Lombardia), in aumento rispetto ai 71 di ieri. I morti salgono così a 33'689.

Sono saliti a 161'895 i guariti e i dimessi (+957), mentre le persone attualmente malate sono 38'429 (-868). I pazienti in terapia intensiva sono 338, in calo di 15 unità in 24 ore. Di questi, 125 sono in Lombardia (-6). I malati ricoverati con sintomi sono invece 5503, con un calo di 239 in confronto a ieri.