È dramma nelle case di riposo statunitensi

WASHINGTON - Almeno 40.600 morti per il coronavirus negli Usa sono legati alle case di riposo. È il dramma nel dramma che riguarda i ricoveri per anziani degli Stati Uniti, che si sono trovati impreparati davanti alla diffusione dell'epidemia. Lo rivelano i dati diffusi da USA Today, secondo cui negli ultimi tre mesi circa il 40% delle vittime totali del Paese riguarda le case di riposo (sia pazienti che dipendenti).

Sono numeri enormemente maggiori rispetto a quelli resi noti sinora dai Centers for Medicare and Medicaid Services (Cms), che parlavano di 25.923 decessi tra i pazienti, tenendo in conto tuttavia solo le strutture regolamentate a livello federale. E peraltro, anche il conteggio di Usa Today non tiene conto del fatto che sette stati non hanno fornito il numero dei morti nelle case di cura a lungo termine.