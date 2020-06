Sconfigge il coronavirus, ma la fattura è salatissima: 840'000 dollari

DENVER - Un uomo dello Stato americano del Colorado, sopravvissuto al Covid-19 dopo due difficili settimane in terapia intensiva, ha ricevuto una fattura salatissima mentre si rimetteva a casa.

La disavventura dell'uomo, che ha condiviso il suo shock con i media locali, sta facendo il giro del mondo. Il saldo da coprire, mostrato all'emittente KMGH-TV di Denver, è da capogiro: 840'386,94 dollari.

Nella fattura si contano le due settimane che ha passato intubato nel reparto di terapia intensiva del centro medico di Sky Ridge, ma non le settimane passate allo Spalding Rehabilitation Hospital o il trasporto di sua moglie al pronto soccorso, anche lei colpita dal virus.

Come riportato dal Washington Post, la moglie ha dichiarato all'emittente locale che: «Vedere quella cifra mi ha nuovamente tolto il fiato», «già solo le medicine che ci hanno somministrato all'ospedale costano 250'000 dollari».

Fortunatamente, la famiglia in questione è assicurata. L'uomo non era inizialmente sicuro se l'assicurazione avrebbe coperto tutte le spese del caso, ma una pronta chiamata all'assicuratore lo ha potuto tranquillizzare. Comunque, gli enormi costi ospedalieri rischiano di far schizzare alle stelle i premi assicurativi per decine di milioni di americani l'anno prossimo.

All'inizio di marzo il Presidente Trump ha annunciato che gli assicuratori sanitari avrebbero eliminato i pagamenti per i trattamenti di coronavirus e che avrebbero estero la copertura assicurativa a tali trattamenti. Ciònonostante, come spiega il WP, sembrerebbe che diverse assicurazioni sanitarie private abbiano accettato di rinunciare alle spese del tampone, ma non di coprire il costo totale dell'assistenza.