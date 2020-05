Orso preso in trappola con delle... ciambelle

FORT MYERS - Un orso nero che passeggiava per le strade di Fort Myers, in Florida, è stato catturato con un metodo insolito: non la canonica siringa di tranquillante, ma... delle ciambelle.

Il Fort Myers News-Press riferisce che il giovane esemplare, del peso di poco meno di 115 chili, ha passato una buona parte di martedì mattina a gironzolare per le vie cittadine. L'animale era considerato un potenziale pericolo per la cittadinanza, così si è deciso di catturarlo. Adam Brown, funzionario della Commissione per la conservazione di pesca e fauna selvatica, ha spiegato che non è stata presa in considerazione l'idea di sedare il plantigrado. Non sempre il tranquillante agisce immediatamente, ha aggiunto. «Qualche volta l'orso fugge via e non volevamo correre il rischio che potesse scappare nel traffico o in un'area residenziale».

Si è scelto quindi di prendere l'orso per la gola, con delle ciambelle e uno spray al profumo di torta di mirtilli. Dopo essere entrato nella trappola, l'animale è stato portato in un'area selvaggia gestita dallo stato della Florida e rimesso in libertà.