Quarantena di 14 giorni obbligatoria per chi entra nel Regno Unito

LONDRA - Da giugno scatta la quarantena obbligatoria per chiunque arriverà o rientrerà nel Regno Unito dall'estero, con o senza sintomi da coronavirus.

La misura era già stata preannunciata dal Governo di Boris Johnson fin dalle scorse settimane, ed è ora confermata.

Si tratta di una misura precauzionale per evitare il rischio di contagi di ritorno da oltreconfine dopo il calo del tasso d'infezioni.

Lo hanno anticipato oggi i media britannici, precisando che è prevista una multa di 1'000 sterline (quasi 1'200 franchi) per chi dovesse essere scoperto a violare l'auto-isolamento, che dovrà durare 14 giorni.

Il provvedimento varrà per ora per gli arrivi da qualunque Paese esclusa l'Irlanda, ma sarà rivisto ogni tre settimane. Le persone in arrivo in aereo, o con qualsiasi altro mezzo, dovranno lasciare ai controlli di frontiera l'indirizzo del luogo dove trascorreranno la quarantena e un numero di telefono con cui potranno essere contattati dalle autorità.

Ulteriori dettagli sono attesi nel pomeriggio dalla ministra dell'Interno, Priti Patel, nella conferenza stampa quotidiana di Downing Street sull'emergenza legata al Covid-19.