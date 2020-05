Tamponi "fai da te", al via la sperimentazione nel Regno Unito

LONDRA - Il governo britannico ha annunciato stasera il via libera alla sperimentazione nel Regno di un nuovo tipo di tampone per la verifica dell'eventuale contagio da coronavirus che non richiede di essere esaminato in laboratorio e offre risultati entro 20 minuti.

La sperimentazione è condotta su larga scala, ha detto il ministro della Sanità, Matt Hancock, nella conferenza stampa di giornata a Downing Street con i professori Chris Whitty, chied medical officer dell'Inghilterra, e John Newton, coordinatore del programma d'incremento dei test.

Il governo ha poi ordinato altri "10 milioni di kit" di test sierologici sugli anticorpi, destinati a individuare chi abbia già avuto l'infezione: test che finora hanno già permesso di verificare come il 5% della popolazione britannica (il 17% a Londra) sia passata attraverso il contagio, con o senza sintomi.

Hancock ha infine ribadito che la curva dell'infezione è ora stabilmente in calo e che il numero dei morti per tutte le cause del Paese è tornato a livelli da medie invernali pre-pandemia, sebbene oltre la quota registrata normalmente in primavera.