Secondo il Governo olandese, un visone ha passato il Covid-19 a un essere umano

AMSTERDAM - Le autorità olandesi ritengono che un visone possa aver infettato un essere umano con il Covid-19 e stanno perciò istituendo test obbligatori in tutti gli allevamenti di visoni dei Paesi Bassi.

«Sulla base dei nuovi risultati delle ricerche in corso sulle infezioni da Covid-19 negli allevamenti di visoni (per pellicce), è plausibile che un'infezione sia avvenuta da visone a umano», ha dichiarato il Governo olandese in una dichiarazione rilasciata martedì notte.

Si tratterebbe di un impiegato olandese, risultato positivo al coronavirus, che potrebbe essere stato contagiato dai visoni nell'allevamento in cui lavora. Se fosse confermato, sarebbe il primo caso di trasmissione da animale all'uomo nei Paesi Bassi.

«Da questa ricerca risulta anche che i visoni possono avere il nuovo coronavirus senza mostrare sintomi», il Governo ha detto che determinati test sui visoni saranno estesi a «tutte le fattorie di visoni nei Paesi Bassi», e che «diventerà obbligatorio» effettuarli.

Il Governo sta anche valutando il ruolo dei gatti nella diffusione del virus tra gli allevamenti. «Le ricerche in corso mostrano che i virus in due delle fattorie infette sono molto simili», si legge nella nota, e che il virus del Covid-19 è stato trovato in tre gatti presenti in uno degli allevamenti di visoni.

Oltre a consigliare ai dipendenti di utilizzare l'equipaggiamento protettivo durante il lavoro, il Governo raccomanda quindi alle fattorie di visoni infette di garantire che i gatti non possano entrare o uscire dai locali della fattoria.

Infine, le autorità hanno comunque rassicurato la popolazione che le possibilità di contagio da parte di animali domestici restano basse.

Il mese scorso il portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Fadela Chaib, ha detto che tutte le prove disponibili al momento mostrano che il Covid-19 sia stato passato all'uomo dai pipistrelli. Tuttavia, gli esperti hanno sempre messo in guardia dal trarre conclusioni affrettate prima di avere informazioni su altri animali che trasmettono il virus agli esseri umani.