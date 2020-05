Realizzato un monumento in onore delle vittime del Covid-19

MADRID - Una piccola cerimonia: una violoncellista, delle guardie con le uniformi tradizionali e il Palazzo di Cibeles e la fontana della dea sullo sfondo.

È avvenuta così l'inaugurazione del monumento alle vittime del coronavirus in Spagna. Sono stati il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, e la vicesindaco, Begoña Villacís, a porre la corona d'alloro sulla scultura, accompagnata da una bandiera spagnola.

L'omaggio alle vittime della pandemia ha una piccola targa: «La vostra fiamma non si spegnerà mai nei nostri cuori». Durante l'inaugurazione, in Plaza de Cibeles si è ascoltato il brano musicale di Pau Casals, "El cant dels ocells". Un evento in cui, oltre ai due massimi rappresentanti del governo municipale, si sono riuniti i portavoce dei gruppi comunali.

Come riportato da Elmundo, Martínez-Almeida, durante il suo discorso, ha dichiarato «questo è un giorno di lutto» come «segno di rispetto per le famiglie dei defunti». Più di 27'000 persone sono morte in Spagna e quasi 9'000 nella sola Comunità di Madrid. «Non li dimenticheremo mai».

«Questo è il ricordo di molte persone che ci hanno lasciato», ha aggiunto la vicesindaco Villacís.

Questo non sarà l'unico tributo che le vittime del coronavirus avranno nella regione di Madrid. La Presidente della Comunità, Isabel Díaz Ayuso, ha infatti indetto un concorso a cui potranno partecipare architetti, scultori ed altri attori del mondo della cultura e dell'architettura per costruire un memoriale per «le vittime e gli eroi che hanno combattuto contro il Covid-19».

keystone-sda.ch (EMILIO NARANJO)