Sette nuovi casi registrati in Cina

PECHINO - La Cina ha registrato ieri sette nuovi casi di Covid-19, di cui uno importato a Shanghai e sei di trasmissione interna nella città di Jilin, nell'omonima provincia del nordest che confina con la Corea del Nord.

La Commissione sanitaria nazionale, che ha escluso anche oggi altri decessi, ha precisato che 18 persone sono state dimesse dagli ospedali, facendo scendere a 104 i ricoverati su scala nazionale. I contagi complessivi, invece, sono saliti a 82'926, di cui 78'189 risoltisi con la guarigione. I decessi sono 4'633.

I casi importati si sono portati a quota 1'692, di cui 1'628 finiti con la guarigione. 64 persone ( di cui tre in gravi condizioni) sono ancora sotto cure mediche.

In Russia altri 10'000 casi - La Russia ha documentato 10'028 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, arrivando così a un totale di 242'271 contagi. Lo ha dichiarato l'unità anti-coronavirus russa. I morti sono stati invece 96, per un totale di 2'212. Lo riporta l'agenzia Tass. Secondo il centro di crisi, l'aumento giornaliero dei casi è sceso al 4,3% rispetto al 4,9% del giorno precedente. I funzionari hanno notato che 4'461 dei nuovi pazienti diagnosticati (il 44,5%) non presentano sintomi della malattia. Nella sola Mosca il numero di infezioni confermate è aumentato di 4'703 unità, portando il totale a 126'004. L'aumento giornaliero nella capitale russa è così sceso dal 4,7% al 3,9%.

In Arabia Saudita coprifuoco per la fine del Ramadan - L'Arabia Saudita ha annunciato un coprifuoco totale per far fronte al coronavirus nei cinque giorni della festa per la fine del mese islamico di Ramadan, tra il 23 e il 27 maggio. Lo riferisce l'agenzia nazionale saudita Spa citando una decisione del ministero degli interni. Il regno del Golfo è il paese più colpito dalla pandemia nel mondo arabo: si sono finora registrati 42'925 casi positivi con 264 decessi accertati.

Quasi 10'000 persone in quarantena in Turchia - Sono 9'647 i cittadini turchi ancora in quarantena in dormitori studenteschi statali per evitare rischi di diffusione del Covid-19. Si tratta per lo più di persone fatte rientrare nei giorni scorsi dall'estero in occasione del mese sacro di Ramadan, che per ragioni di prevenzione devono rimanere confinate per almeno 14 giorni.

In Thailandia nessun nuovo caso: è la prima volta da gennaio - Oggi la Thailandia non riporta alcun nuovo caso di coronavirus per la prima volta dal 13 gennaio scorso: lo ha reso noto il centro nazionale per il monitoraggio della malattia, secondo quanto riporta la CNN. Il portavoce del centro, Taweesilp Visanuyothin, ha confermato che il bilancio dei casi resta a quota 3'017. Un totale di 56 pazienti sono morti, mentre 2'844 sono guariti.