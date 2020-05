In viaggio verso le Canarie su un aereo «quasi pieno»: denunciata Iberia Express

LAS PALMAS - Brutta avventura per i passeggeri del volo IB3838 che domenica volava da Madrid a Gran Canaria. Dopo essere stati debitamente tenuti distanti gli uni dagli altri in aeroporto, sono stati ammassati in un aereo «quasi pieno» sul quale era impossibile tenere la distanza sociale.

Come testimoniano un video (sotto) e alcuni messaggi condivisi sui social, diverse file da sei posti del velivolo di Iberia Express erano completamente occupate, senza sedili vuoti tra un passeggero e l'altro come molti dei presenti si sarebbero aspettati. Nel filmato, si sentono alcuni di loro discutere animatamente del tema con un assistente di volo, che scuote la testa apparentemente rassicurandoli della regolarità della situazione.

All'arrivo sull'isola, la Guardia civile, allarmata dai clienti, ha verificato che sul volo c'erano 155 passeggeri su una capacità totale di 180 posti, ovvero un'occupazione di più dell'85% che non permetteva di mantenere le distanze sociali. Iberia Express è stata denunciata per il mancato rispetto di un'ordinanza del Ministero dei trasporti entrata in vigore domenica e volta a evitare contagi sugli aerei.

La compagnia low cost controllata dalla più nota Iberia, però, potrebbe essere nel giusto. E per quello che appare come un cavillo.

Il testo legislativo limita infatti al 50% l'occupazione massima degli aerei che collegano tra loro le isole che compongono le Canarie, da un lato, e le Baleari, dall'altro. Non dice invece nulla sui voli che si spostano tra la Penisola iberica e questi due arcipelaghi. Come confermato a El País dal Ministero dei trasporti stesso, un simile collegamento sottostà piuttosto alle misure pubblicate in materia il 17 marzo scorso, che lasciano alle compagnie aeree la libertà di approntare misure adeguate per limitare i contagi.

In una nota, Iberia Express sottolinea del resto che i suoi velivoli sono equipaggiati con filtri HEPA che rinnovano l'aria ogni 2-3 minuti e sono efficaci «al 99,9%» contro virus e batteri. La compagnia fa notare inoltre di aver intensificato la disinfezione delle cabine e di aver eliminato il servizio di ristorazione.

In Spagna non è ancora possibile spostarsi per turismo tra una provincia e l'altra. È tuttavia permesso farlo per comprovati motivi lavorativi, familiari, medici o di necessità.