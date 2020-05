«La maggioranza della popolazione è ancora suscettibile al virus»

GINEVRA - Secondo «i primi studi sierologici, una percentuale relativamente bassa della popolazione ha anticorpi» contro il coronavirus, «il che significa che la maggior parte della popolazione è ancora suscettibile al virus». Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«La buona notizia è che c'è stato un grande successo nel rallentare il virus e nel salvare vite umane», ha aggiunto Ghebreyesus, sottolineando tuttavia che le misure di lockdown «hanno avuto un costo e riconosciamo il grave impatto socioeconomico dei blocchi. Pertanto, per proteggere vite e mezzi di sussistenza, una lenta e costante revoca dei blocchi è la chiave per stimolare le economie e tenendo un occhio vigile sul virus».

«L'Oms - ha proseguito- sta lavorando a stretto contatto con i governi per garantire che le misure chiave di sanità pubblica rimangano in atto per affrontare la sfida della revoca dei blocchi. Fino a quando non vi sarà un vaccino, il pacchetto completo di misure è il nostro strumento più efficace per affrontare» il virus.

Molti Stati, ha detto ancora, «hanno sfruttato questo periodo per potenziare la propria capacità di testare, rintracciare, isolare e curare i pazienti, che è il modo migliore per tracciare il virus, rallentare la diffusione e ridurre la pressione sui sistemi sanitari».

«Nel weekend abbiamo visto i segni delle sfide che potrebbero presentarsi» con la fine delle misure di confinamento. «In Corea del Sud, bar e club sono stati chiusi, a Wuhan è stato identificato il primo gruppo di casi di coronavirus da quando è stato revocato il blocco e anche la Germania ha riportato un aumento dei casi dopo l'allentamento delle restrizioni. Fortunatamente tutti e tre i Paesi dispongono di sistemi per rilevare e rispondere a una recrudescenza dei casi».