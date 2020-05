L'OMS fornirà un'app per la lotta al Covid-19 ai paesi più poveri

GINEVRA - L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancerà un'app Covid-19 per i paesi che non hanno i mezzi per svilupparne una propria. Lo ha detto Bernardo Mariano, Chief Information Officer dell'Oms, in una intervista a Reuters e pubblicata online, dichiarando che l'applicazione verrà rilasciata entro fine maggio.

L'app, che dovrebbe essere basata sul bluetooth, chiederà alle persone i loro sintomi e offrirà indicazioni sull'eventuale contagio. Altre informazioni, come ad esempio i test da fare, verranno personalizzate in base al Paese dell'utente.

L'applicazione, che verrà rilasciata sugli store digitali a livello globale, potrà essere adottata da qualsiasi governo che potrà aggiungere le propria funzionalità e rilasciare la propria versione negli app store, ha spiegato Mariano dell'Oms.

Numerosi paesi stanno accelerando nelle tecnologie di tracciamento del virus, Svizzera compresa. L'Oms si aspetta che la sua applicazione susciti interesse in paesi come Sud America e Africa, dove il numero dei casi è in aumento e potrebbero mancare risorse, tecnologia e ingegneri per sviluppare un'app.

«Lasceremmo indietro quei paesi che non sono in grado di fornire un'app e hanno sistemi sanitari fragili», ha aggiunto Mariano. Ingegneri e tecnici, compresi alcuni che hanno lavorato presso Google e Microsoft, si sono offerti volontari per sviluppare la nuova app con il codice sorgente 'open-source', visibile a tutti sulla piattaforma per sviluppatori GitHub.