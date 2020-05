Trovato un buco nero in un sistema solare visibile a occhio nudo

LA SILLA - Si trova a "solo" 1'000 anni luce di distanza. Stiamo parlando del buco nero scoperto recentemente in un sistema stellare visibile a occhio nudo, il più vicino di sempre alla Terra.

Lo hanno scoperto gli astronomi dell'European Southern Observatory (ESO), che lo hanno comunicato in uno studio pubblicato mercoledì.

Si tratta di un buco nero stellare, risultato del collasso di una stella massiccia su se stessa, grande almeno quattro volte la dimensione del sole. A differenza dei buchi neri supermassicci, questo viene definito "silenzioso" poiché «non interagisce violentemente con il suo ambiente» (insomma, non assorbe materia): è quindi "veramente nero" e nascosto nel sistema stellare "HR 6819", ha spiegato l'ESO nel comunicato.

Studiando i movimenti del sistema binario HR 6819 con uno spettrografo (lo strumento che misura la velocità radiale di un oggetto), gli astronomi hanno scoperto che una delle due stelle si muoveva più velocemente dell'altra, orbitando ogni quaranta giorni attorno a un oggetto invisibile.

Studiando la traiettoria, gli esperti sono stati in grado di rilevare la presenza del buco nero e di calcolarne la massa. «Un oggetto invisibile con una massa almeno quattro volte superiore a quella del Sole non può che essere un buco nero», ha spiegato l'astrofisico Thomas Rivinius, autore principale dello studio pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

«Questo sistema stellare contiene il buco nero più vicino alla Terra che conosciamo», ha sottolineato. «Siamo rimasti totalmente sorpresi quando ci siamo resi conto che questo è il primo sistema stellare visibile ad occhio nudo con un buco nero», ha aggiunto Petr Hadrava, dell'Accademia delle Scienze di Praga, coautore dello studio.

Finora, ricorda lo studio, nella nostra galassia sono state rilevate solo due dozzine di buchi neri, tra cui un buco nero supermassiccio al centro. «Conosciamo pochi buchi neri stellari nella Via Lattea, ma pensiamo che ce ne siano molti, perché sono il prodotto naturale dell'evoluzione delle stelle massicce», ha detto Pierre Kervella, astronomo dell'Osservatorio di Parigi - PSL, intervistato da AFP.

«Finché sono calmi, cioè non c'è accumulo di materia, questi oggetti sono difficili da rilevare. Se non sono in un sistema, non puoi vederli», ha continuato.

Il buco nero di HR 6819 potrebbe quindi essere rilevato attraverso «l'attrazione gravitazionale che conferisce alla stella», ha chiarito l'astronomo, secondo il quale questo studio è un «passo avanti per comprendere le sorgenti di onde gravitazionali» rilevate nel 2016.

L'oggetto scoperto si trova a 1'000 anni luce di distanza (diverse decine di milioni di miliardi di chilometri), che è «circa 200 volte più lontano della stella più vicina, Alpha Centauri, che, su scala stellare, non è lontana», ha concluso Pierre Kervella.