Paura, contagi, decessi e carenze: il Covid estende i tentacoli sulla Russia

MOSCA - Nelle ultime settimane, e ancor più negli ultimi giorni, le notizie che arrivano dalla Russia sono tutt'altro che rassicuranti.

Il Paese ha infatti raggiunto il più alto numero di casi di Covid-19 in 24 ore, con più di 11'000 persone risultate positive da ieri a oggi. Così, la nazione nordorientale sta scalando le negative classifiche legate al coronavirus, superando ad esempio Francia e Germania. In totale, in Russia ci sono stati oltre 170mila casi di coronavirus, e circa 1'600 decessi. Questo secondo i dati ufficiali della John Hopkins University.

La questione dei dati - Il bilancio ufficiale delle vittime è però stato messo più volte in discussione. Secondo le autorità, come detto, sarebbero circa 1'600 le persone morte a causa del virus. Queste cifre però non convincono molti esperti, che temono che la cifra reale sia decisamente più alta.

Anastasia Vasilyeva, il capo dell'Unione dell'Alleanza dei medici russi, ha spiegato che le autorità stanno classificando molti casi di coronavirus come polmonite ordinaria. Lo ha riportato euronews, che ha anche sottolineato la natura inaffidabile delle statistiche ufficiali.

I timori sono confermati dal fatto che un gruppo di dottori russi ha lanciato un sito internet dove tenere la conta dei caduti in prima linea, a causa della confusione e dell'inesattezza dei dati ufficiali, lo ha annunciato l'agenzia ats ans.

La capitale, scenari da incubo - Mosca da sola ha superato il totale dei contagi (almeno, secondo le stime ufficiali) dell'intera Cina. Ciò nonostante, gli esperti hanno dichiarato che il picco non dovrebbe ancora essere stato raggiunto. Nel frattempo, la capitale sta lavorando all'apertura di 44 nuovi ospedali d'emergenza per pazienti Covid.

E il virus non risparmia personalità di rilievo: nel calderone dei contagi è finito anche il premier russo Mikhail Mishustin, che è risultato positivo al tampone a fine aprile. Oltre a lui, anche la Ministra della Cultura, Olga Ljubimova, ha recentemente comunicato di essere positiva al coronavirus.

Desta ora diversi timori l'espansione del virus, a questi livelli, nelle zone più periferiche del Paese, decisamente meno attrezzate per affrontare un'emergenza delle proporzioni di quella che sta avendo luogo attualmente a Mosca.

Il personale allo stremo - In rete sta recentemente facendo scalpore l'apparizione di diversi video messaggi, da parte di operatori sanitari, che denunciano la situazione nelle strutture sanitarie, accennando la gestione terribile da parte dei dirigenti, caratterizzata da condizioni di lavoro estenuanti, quarantene di massa, e carenza di mezzi di protezione.

Sui media internazionali sta inoltre rimbalzando la notizia dei tre medici precipitati dalle finestre delle loro strutture negli ultimi giorni: fenomeni classificati come incidenti. Uno di loro, Alexander Shulepov, medico d'ambulanza, aveva poco prima pubblicato un video di denuncia, dove affermava che il personale risultato positivo al coronavirus era costretto lo stesso a continuare a lavorare. Le affermazioni sono poi state smentite dal Dipartimento russo della Sanità, che ha aperto un'indagine sul caso.

Studenti tra gli infermieri - Per dare una mano al personale medico, il Governo ha inoltre invitato gli studenti di medicina a lavorare negli ospedali come parte della loro formazione. Anche se non devono lavorare nelle zone rosse, molti studenti sono preoccupati dal fatto che vengano mandati in prima linea senza un'adeguata protezione.

Aleksandra, studente e leader di un movimento che cerca di ottenere maggiori garanzie dalle autorità sanitarie, è preoccupata per i rischi che corre. La sua testimonianza è riportata dal portale euronews. La ragazza sostiene che gli studenti non sono contrari all'idea di poter mettere in pratica ciò che hanno imparato e aiutare gli altri, ma non possono mettere a rischio la propria vita. Tuttavia, in caso contrario, rischierebbero l'espulsione dalla scuola.

L'incubo economico - I problemi stanno peggiorando anche dal punto di vista economico. Come riporta la Cnn, il Ministro delle Finanze russo Anton Siluanov ha dichiarato alla televisione di Stato di non aver mai visto una crisi come quella attuale: «Non ricordo nulla del genere», ha detto, aggiungendo che il crollo dei prezzi del petrolio globale, una fonte primaria per il Paese, è stato un brutto colpo per l'economia.

In questo ambito si notano le richieste del leader dell'opposizione Alexey Navalny, che chiede di attingere a fondi extra per aiutare i cittadini e le piccole e medie imprese a riprendersi dall'emergenza. Mentre il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha respinto l'idea come "populista" e "superficiale", diverse petizioni online per le proposte di Navalny hanno raccolto oltre 1 milione di firme. Nel frattempo, lunedì il governo russo ha lanciato un portale online per i cittadini e le imprese che cercano assistenza. Il sito dovrebbe essere uno sportello unico che elenca le misure governative disponibili per diversi settori dell'economia.

La ricaduta politica - In un recente sondaggio pubblicato dal Levada-Centar, meno della metà dei cittadini russi intervistati (circa il 45%) ha affermato che il Governo, secondo loro, ha risposto in modo adeguato all'emergenza coronavirus. E anche la percentuale di approvazione del Presidente Vladimir Putin è calata, scendendo al 59%, un livello che non si vedeva da 20 anni. Va però ricordato come Putin continui a godere della copertura positiva della televisione statale, che lo presenta come un leader competente e freddo nelle decisioni, che può portarli fuori dalla crisi.

Ma mentre l'isolamento continua e il coronavirus si diffonde, il Cremlino rischia di ritrovarsi sempre più investito da uno tsunami di richieste da parte dei comuni russi, che si aspettano di avere un trattamento economico più simile a quello che si è visto negli altri Paesi europei.