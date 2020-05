Sudan: la mutilazione genitale femminile è un reato

KHARTUM - In Sudan la mutilazione genitale femminile è diventata un crimine, punibile con tre anni di carcere: è stato infatti approvato il testo di legge che per decenni il parlamento di Khartum, finché era controllato dal dittatore Omar el Bashr, non è mai riuscito a portare in agenda. Stime dell'Onu ritengono che l'87% delle donne fra i 14 e i 49 anni abbia subito la mutilazione genitale.

La nuova legge punisce tanto la pratica clandestina quanto l'appoggio a strutture mediche. Tuttavia molti osservatori avanzano dubbi sull'efficacia della legge e se possa essere realmente fatta rispettare. Un rapporto dell'Unicef condotto in 29 Paesi mediorientali e africani, 24 dei quali hanno leggi che proibiscono la pratica con diverse modalità, mostrano che la mutilazione genitale femminile è ancora pratica largamente diffusa. Tuttavia, alcuni commentatori - rileva la Bbc - sono convinti che la legge in ogni caso potrebbe stimolare una discussione a tutti i livelli della società.