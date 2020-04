Un miliardo di contagi? «A rischio i Paesi più fragili»

LONDRA - Un miliardo di persone in tutto il mondo potrebbero ammalarsi di coronavirus. È l'allarme contenuto in uno studio dell'ong International Rescue Committee basato su modelli e dati dell'OMS e dell'Imperial College di Londra, riportato in prima dalla BBC sul suo sito.

Secondo il rapporto si rischiano, inoltre, circa 3 milioni di vittime in decine di Paesi attraversati da conflitti o instabili.

Questi numeri dovrebbero essere una sveglia", ha commentato il presidente di IRC, David Miliband: «L'effetto devastante della pandemia deve ancora arrivare nelle zone più fragili e nei Paesi distrutti dalle guerre. I governi devono lavorare per eliminare ogni ostacolo agli aiuti umanitari», ha aggiunto.

Secondo la ricerca, saranno necessari aiuti umanitari e finanziari per rallentare la diffusione del virus. Soprattutto in Paesi come Afghanistan e Siria che hanno bisogno di «fondi urgenti» per far fronte ad un'eventuale epidemia.