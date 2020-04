In Germania, il tasso di contagio risale a 1

BERLINO - In Germania, il tasso netto di riproduzione del coronavirus R0 è salito di nuovo a 1: per la prima volta da marzo, ogni persona infetta ne contagia un'altra. Lo ha reso noto il Robert Koch Institut. Solo domenica, l'R0 si attestava ancora a 0,9.

Stando all'Istituto, nel Paese sono registrati 156'337 casi di contagio e 5'913 vittime. Gli occhi sono ora puntati al prossimo incontro fra governo federale e Länder, fissato per giovedì: l'esecutivo di Angela Merkel ha chiarito di non voler procedere a una accelerazione dell'allentamento delle misure restrittive, ma la pressione politica ed economica a riguardo sale e il dibattito è acceso.

Dalla settimana scorsa in Germania sono stati riaperti i negozi, ma vige tuttora il divieto di contatto e da ieri è obbligatorio indossare le mascherine nei negozi e sui mezzi di trasporto pubblico.

SPAGNA - Calo dei decessi per coronavirus in Spagna con 301 morti nelle ultime 24 ore, mentre ieri le vittime erano state 331. Lo indicano i dati diffusi dal governo. Il totale dei decessi nel paese sale quindi a 23'822, oltre 210mila i contagiati e 102mila i guariti.

ISRAELE - I casi di coronavirus in Israele sono saliti a 15'589, 123 più di ieri. I decessi sono stati finora 208. Lo ha reso noto il ministero della sanità. Negli ospedali sono ricoverati 117 contagiati in condizioni gravi, e di essi 94 sono in rianimazione. Il numero di quanti risultano essere guariti è intanto salito a 7'375, ossia 579 in più rispetto a ieri.

BRASILE - Sono 338 i decessi legati al Covid-19 registrati oggi in Brasile, secondo il ministero della Salute. Il totale delle vittime è di 4'543. I contagi totali sono 66'501, con un aumento nelle ultime 24 ore di 4'205. Il tasso di mortalità è del 6,8%.

RUSSIA - In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6'411 nuovi casi di coronavirus. Il bilancio raggiunge così un totale di 93'558. A Mosca i casi sono saliti di 3'075 unità, fino a 48'426. I morti sono stati invece 72, per un totale di 867. Lo fa sapere la task force nazionale, citata dalla Tass.

BULGARIA - In Bulgaria nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39 nuovi casi di coronavirus, 14 i ricoverati in ospedale: il bilancio complessivo dei contagi sale così a quota 1'387. Nella capitale Sofia i contagi sono 691 e il numero dei malati rimane il più alto Del Paese. Negli ospedali sono ricoverati in tutto 301 pazienti, 39 dei quali in terapia intensiva. Si registrano due nuovi decessi, per un totale di 58 vittime.