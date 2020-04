Meno di 2000 nuovi casi: non accadeva da inizio marzo

ROMA - L'Italia è a un passo dai 200mila casi complessivi di coronavirus dall'inizio della pandemia. L'incremento nelle ultime 24 ore a livello nazionale è stato di 1'739 unità ed è la prima volta che si resta sotto le 2'000 unità dall’inizio del mese di marzo. Da ieri si sono inoltre registrati altri 333 decessi, che portano il totale a 26’977.

Una nota positiva arriva invece dal numero di persone guarite (altre 1’696) e dal calo generalizzato dei ricoveri, con oltre un migliaio di persone in meno in ospedale e 53 pazienti in meno in terapia intensiva rispetto a ieri.

Indagine sui tamponi - La gestione dei tamponi in Piemonte entra nel quadro delle indagini avviate dalla procura di Torino sulla questione coronavirus. I magistrati - riferisce oggi l'Ansa - intendono svolgere alcuni accertamenti di carattere conoscitivo, che andranno ad affiancarsi ad altri già in corso da alcuni giorni.

Il rebus dei congiunti - Ieri sera il Presidente del Consiglio dei ministri italiano Giuseppe Conte ha annunciato le linee guida per la fase 2, che scatterà (per gradi) nella vicina Penisola a partire dal prossimo 4 maggio. I contenuti dell'ultimo dcpm hanno però scatenato un vero e proprio dibattito. Il decreto prevede infatti la possibilità di «fare visita ai congiunti», senza però precisare chi sia effettivamente incluso nella categoria.

Un'indiscrezione dell'Ansa ha rivelato che anche «conviventi, fidanzati stabili e affetti stabili» sono inclusi nella categoria. E un chiarimento in merito è atteso anche sul sito di Palazzo Chigi.