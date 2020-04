Aumenta il numero dei positivi a Milano

MILANO - La Regione Lombardia ha reso noto gli ultimi dati disponibili dell'emergenza coronavirus.

A destare la maggiore preoccupazione è l'area metropolitana di Milano, dove le persone che sono state testate e sono positive sono 412 più di ieri e sono arrivate a 17'689. Nel solo capoluogo l'aumento è di 246 nelle ultime 24 ore.

Tornando ai dati regionali, i decessi sono in calo rispetto a ieri: 166 contro 200. Complessivamente sono 13106 le persone che hanno perso la vita. I ricoverati in terapia intensiva sono 756, 34 in meno di ieri. Continuano ad aumentare le persone che escono dagli ospedali: 401.

I dati italiani - Sfiorano quota 26mila le vittime del coronavirus in Italia. L'incremento delle ultime 24 ore (420 deceduti) è leggermente più contenuto di quello della giornata precedente (464). In costante calo il numero dei malati e dei ricoverati in terapia intensiva (94 in meno), mentre salgono i guariti (quasi 3000) e le nuove positività (3021).