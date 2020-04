Il consigliere di Trump che pensa di usare le tute spaziali per far ripartire l'economia

WASHINGTON - Tute spaziali per evitare i contagi e permettere all'economia Usa di riaprire. La bizzarra idea è di Stephen Moore, noto economista conservatore americano e membro della task force economica costituita dal presidente Donald Trump per mettere a punto la fase due.

In una intervista al New York Times Moore ha affermato che l'uso delle tute spaziali sarebbe l'ideale per rafforzare le misure di distanziamento sociale, soprattutto tra le comunità più disagiate.

«Pensavo una cosa questa mattina - perché non facciamo indossare a tutti una tuta spaziale o qualcosa del genere? So che non abbiamo tute spaziali per tutti, ma invece di chiudere l'economia si potrebbe far mettere a tutti qualcosa del genere». Poi ha aggiunto che ne occorrerebbero 200 milioni, ma che tuttavia non basterebbero, per la fabbricazione, tremila miliardi di dollari. Oltre a un arco temporale imprecisato.

La Casa Bianca accusa i media - «Il presidente Trump ha detto ripetutamente che gli americani devono consultare un medico prima di intraprendere un trattamento anticoronavirus»: così la portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany, in una nota in risposta alle polemiche scatenate dalle affermazioni di Trump, quelle in cui ha suggerito l'uso di iniezioni di disinfettante per «pulire i polmoni». La portavoce accusa quindi i media di «riportare irresponsabilmente fuori contesto» le affermazioni del presidente.