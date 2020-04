Trump: distanze sociali finché non ci «sentiremo sicuri»

NEW YORK - Il presidente americano Donald Trump non esclude la possibilità di estendere le linee guida sul distanziamento sociale fino all'estate: le estenderemo fino a quando non ci «sentiremo sicuri», ha dichiarato.

Intanto c'è stato il via libera della Camera americana allo stanziamento di 484 miliardi di dollari per le piccole e medie imprese (PMI) e gli ospedali travolti dal coronavirus.

I fondi approvati vanno a finanziare il Payckek Protection Program, il piano per le PMI approvato in precedenza e che ha registrato in pochi giorni l'esaurimento dei 350 miliardi precedentemente stanziati. Il provvedimento, già approvato dal Senato, approda sulla scrivania di Trump.