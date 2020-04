Il virus «circolava in Spagna già da metà febbraio»

MADRID - Il coronavirus circolava in Spagna già da metà febbraio. Lo sostiene uno studio dell'Istituto di sanità spagnolo Carlos III, riportato da El Pais, secondo il quale non c'è stato un paziente zero ma «una moltitudine di casi» contemporaneamente. La ricerca, guidata dal biologo Francisco Díez, dimostra che già dal 14 febbraio circolavano tracce del virus in Spagna e dal 18 febbraio a Madrid.

Il 23 febbraio, il coordinatore dell'emergenza del Ministero della Salute spagnola, Fernando Simón, aveva dichiarato: «In Spagna non ci sono virus, né la malattia viene trasmessa, né attualmente abbiamo alcun caso».

Il numero dei morti registrati nelle ultime 24 ore in Spagna è di 440, dato che porta il totale delle vittime ad oggi nel paese a 22'157. Il numero dei casi confermati si calcola ad oggi a 213'024. E si contano 89'250 guariti.

Impennata in Sudamerica - Nell'America latina, il numero di contagi ha subito una nuova forte crescita passando in circa 48 ore da 101'636 a 121'087 casi. Anche i morti hanno subito un incremento di oltre 1'000 unità nello stesso periodo, attestandosi a quota 6'116. È quanto emerge da una statistica elaborata dall'agenzia di stampa italiana Ansa riguardante 34 Nazioni e territori latinoamericani. È il Brasile che registra il maggior numero sia di contagiati, quasi i due terzi del totale (45'757), sia di vittime, che sono un po' meno di quelli registrati complessivamente (2'906).

Iran, riaprono i parchi ma ci sono 1030 nuovi casi - Salgono a 87'026 i casi di coronavirus in Iran, con 1'030 contagi confermati nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime sono 90, per un totale di 5'481 deceduti. Entrambi i dati si confermano in calo. I pazienti in gravi condizioni scendono a 3'105, mentre quelli guariti aumentano a 64'843. I test complessivi effettuati finora sono 389'507, una cifra che resta significativamente più bassa di molti altri Paesi. Lo riferisce il ministero della Salute di Teheran.

24 richieste di impeachment contro Bolsonaro - Sono salite a 24 le richieste di impeachment contro il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, giunte all'analisi del presidente della Camera dei deputati, Rodrigo Maia: lo rendono noto i media locali, sottolineando che tutte si basano su presunti "reati di responsabilità" commessi dal capo dello Stato durante la pandemia da coronavirus. Tra le ultime richieste di impeachment depositate figurano quelle dell'ex candidato alla presidenza della Repubblica, Ciro Gomes, e dal segretario del Partito democratico laburista (Pdt), Carlos Lupi.

Pochi nuovi casi in Corea del Sud - La Corea del Sud ha registrato 8 nuovi casi di contagio da coronavirus, di cui quattro importati, portando il totale a 10'702: nei suoi aggiornamenti a mercoledì, il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) ha poi reso noto due decessi aggiuntivi, per 240 complessivi dallo scoppio della pandemia. In totale, sono 8'411 i pazienti guariti, in rialzo di 134 unità rispetto a martedì. Il governo di Seul è riuscito a portare sotto controllo la situazione con la politica del "tracciare, testare e trattare" attuata su vasta scala, in aggiunta al ferreo distanziamento sociale. I test finora effettuati sulla positività sono stati 583'971.

Oltre 10'000 casi in Pakistan - l bilancio delle vittime per coronavirus in Pakistan è salito a 220 morti, mentre i casi positivi hanno raggiunto quota 10'503. Lo ha reso noto il ministro della Salute nel bollettino odierno. Secondo i nuovi dati, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15 nuovi morti e 742 nuovi casi di positività al Covid-19.

Turchia: coprifuoco fino a domenica - È iniziato alla mezzanotte di ieri un nuovo coprifuoco totale in Turchia che proseguirà fino a domenica per cercare di ridurre la diffusione del Covid-19. Il divieto generalizzato di uscire di casa riguarda le 31 maggiori province del Paese, con l'eccezione dei lavoratori ritenuti essenziali, tra cui gli operatori sanitari.

Consorzio europeo sul vaccino - Un trio di aziende, l'italiana ReiThera, la tedesca Leukocare e la belga Univercells, hanno dato vita ad un consorzio europeo con l'obiettivo di accelerare la ricerca sul vaccino per arrivare ai test clinici in estate. È un'alleanza strategica, dicono le aziende in una nota, per lo sviluppo e la produzione su larga scala di un vaccino anti Covid-19 basato su un vettore virale.