I morti da coronavirus sono ora più di 160'000

NEW YORK - Continuano a crescere i casi e i decessi legati alla pandemia di Covid-19. Nella giornata di oggi, il numero delle vittime ha oltrepassato la soglia delle 160'000 unità a livello globale. Di queste, quasi due terzi (oltre 100'000) sono morte in Europa. È quanto emerge dall'ultimo bollettino della Johns Hopkins University, secondo cui nel mondo finora i decessi sono 160.925 a fronte di un totale di 2.330.406 di casi confermati. Le persone guarite sono 598.228.

Negli Stati Uniti, invece, il numero dei morti è a quota 39.089 a fronte di 735.242 contagi, rispettivamente il 24,3% e il 31,5% del totale.

AUSTRALIA - L'Australia ha messo in dubbio la trasparenza della Cina nella sua gestione dell'emergenza coronavirus ed ha chiesto un'indagine internazionale sull'origine del virus e la sua diffusione nel mondo. Intervistata dall'emittente televisiva ABC, la ministra degli Esteri australiana Marise Payne ha definito la sua preoccupazione sulla trasparenza della Cina un «punto molto importante» sottolineando che «le questioni relative al coronavirus sono questioni per un'inchiesta indipendente e penso che sia importante che la facciamo». E l'Australia, ha aggiunto, «insisterà assolutamente su questo». Come è noto, si pensa che il virus sia originato in un mercato di animali selvatici di Wuhan alla fine dell'anno scorso. La Covid-19 finora ha provocato 160.952 morti nel mondo a fronte di 2.331.099 casi.

GIAPPONE - Le due principali compagnie aeree giapponesi sono pronte ad aumentare la capacità di cargo dei propri velivoli solitamente adibiti al traffico passeggeri per il trasporto di forniture mediche dall'estero, a fronte dell'emergenza della pandemia di coronavirus. Il calo del numero di viaggiatori, spiega il canale pubblico Nhk, ha costretto la Japan Airlines (Jal) e la All Nippon Airways (Ana) a cancellare il 90% delle rotte internazionali. Per questo le due compagnie intendono utilizzare lo spazio in cabina, dalle cappelliere alle file vuote dei sedili, per caricare grandi quantità di mascherine e accessori medici, già a partire dalla prossima settimana. La Ana ha reso noto che in media un aereo di 200 posti, assieme al regolare spazio per l'imbarco di merci, può trasportare fino a 22 tonnellate di carico, pari a circa una volta e mezza quello del cargo dell'aeroplano in condizione regolari di viaggio.