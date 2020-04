Mai così pochi nuovi casi nell'ultimo mese e mezzo

ROMA - In Italia sono complessivamente 106.962 i malati di coronavirus, con un incremento di 355 rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 1.189. Si tratta dell'incremento più basso dal 2 marzo: quel giorno l'aumento dei nuovi casi fu di 258 mentre il giorno dopo l'incremento fu di 428 nuovi casi positivi. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile italiana. Sono invece 22.745 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 575. Ieri l'aumento era stato di 525.

Ricoveri in calo - Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi sono 2.812, 124 in meno rispetto a ieri. Di questi, 971 sono in Lombardia, 61 in meno rispetto a ieri. Dei 106.962 malati complessivi, 25.786 sono ricoverati con sintomi, 1.107 in meno rispetto a ieri, e 78.364 sono quelli in isolamento domiciliare, precisa la Protezione civile.

Sono invece 42.727 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 2.563 più di ieri. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 2.072. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 172.434, con un incremento rispetto a ieri di 3.493.

Nuovo record di tamponi - È anche record di tamponi effettuati in un solo giorno: nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 65.705 in tutta Italia. Complessivamente sono 1.244.108 i tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza, circa 600mila sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Meno conferenze stampa - Dopo aver riferito le nuove cifre, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha inoltre annunciato che dalla prossima settimana l'aggiornamento stampa avrà luogo solo due volte alla settimana: il lunedì e il giovedì. I dati continueranno a essere comunicati regolarmente attraverso il bollettino quotidiano.