Frenata per i test clinici contro il virus: «Ci sono pochi pazienti»

PECHINO - La corsa dei medici, impegnati a livello globale nel testare i vari farmaci esistenti per il trattamento del Covid-19, sta subendo in questi giorni una battuta d'arresto proprio in Cina. Il motivo? L'efficienza del lockdown cinese ha drasticamente ridotto il numero di potenziali candidati su cui effettuare le sperimentazioni.

«Numerosi test sono stati cancellati perché nessuno si aspettava che la Cina potesse controllare l'epidemia così rapidamente», ha dichiarato il responsabile della task force nominata dal governo nell'ambito della crisi sanitaria, Zhong Nanshan, citato dal China Science Daily.

Il numero di nuovi casi registrati quotidianamente nel Paese in cui la pandemia ha avuto inizio si mantengono, da settimane, su cifre molto basse (e si tratta perlopiù di casi importati). La prima ondata, ha precisato Zhong, è superata e gli sforzi mirati a evitarne una seconda stanno funzionando.

Un fattore molto positivo, ma che ha inevitabilmente creato un ostacolo nel prosieguo dei test in corso. Oltre una quarantina di questi si sono infatti conclusi in anticipo rispetto alla scadenza fissata a metà aprile da Pechino. «In questo momento - ha spiegato l'esperto - non ci sono possibilità di condurre sperimentazioni di farmaci su larga scala in Cina».